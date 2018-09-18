Экс-тренер сборной России по футболу подал в суд на бывшего президента Албании

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Экс-тренер сборной России по футболу, ныне возглавляющий сборную Албании, Кристиан Пануччи подал в суд на бывшего президента страны Буяра Нишани.
Экс-тренер сборной России по футболу подал в суд на бывшего президента Албании
  • РИА Новости

Пануччи обвиняет Нишани в нанесении ущерба своей репутации, сообщает AP. Президент страны назвал тренера «шарлатаном» после поражения в товарищеском матче сборной с Косово (0:3). По словам лидера страны, Пануччи разрушает то, что создавалось до него.

В своём иске Пануччи требует выплатить ему € 100 тыс. Суд вынесет решение по этому делу в течение 30 дней.

С 2012 по 2014 год Пануччи работал в тренерском штабе сборной России, который возглавлял Фабио Капелло.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью согласился на тюремный срок в один год за неуплату налогов в Испании.

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