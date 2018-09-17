Дзюба рассказал, как боится хоррор-квестов

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что, помимо спорта, любит проходить различные страшные квесты.

«Очень люблю квесты. Хоррор-квесты, в которых нужно выживать в реальности. Мистика, маньячка — всё-всё-всё. Любой хоррор-квест в Москве. Мы очень любим с друзьями такое», — цитирует Дзюбу «Афиша Daily».

Он признался, что постоянно испытывает чувство страха на квестах, его команда даже получила соответствующее название.

«Да мне постоянно там страшно! У нас команда называется «Бздуны Team». Мы прям нереальные очкошники!» — рассказал Дзюба.

Он добавил, что перед началом каждого квеста его команде объясняют запрет контакта с актёрами, а потом команда «Бздуны Team» избегает встречи с ними.

«Мы приходим — нам пятнадцать минут пытаются объяснить, что нельзя контактировать с актёрами, потому что мы большие. А потом нас, двухметровых парней, не могут найти в комнате, потому что мы везде прячемся», — сказал Дзюба.

Ранее Артём Дзюба отреагировал на призывы иностранной прессы проверить российских игроков на употребление запрещённых препаратов.