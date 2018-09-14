Джокович обратился к своим фанатам после победы на двух турнирах БШ подряд

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Сербский теннисист Новак Джокович обратился к своим фанатам после победы на двух турнирах Большого шлема подряд — на Уимблдоне и US Open.
Джокович обратился к своим фанатам после победы на двух турнирах БШ подряд
  • Reuters
  • © Robert Deutsch-USA TODAY Sports

«Именно ваша вера помогала мне преодолеть моменты сомнения, боли, неопределённости. Был момент, когда я застрял на одном месте, не мог показать нужные результаты», — написал Джокович в своём Instagram.

Он сказал, что прислушивался к советам в тяжёлые моменты, и добавил, что ему помогла вера в собственные силы и талант. Серб также поделился вынесенным за последнее время уроком.

«Нет ничего невероятного! Нет никаких границ. Когда вы видите цель в своей жизни, вы можете её достигнуть… Мои друзья, доверьтесь силе веры! Она поможет вам достичь всего», — обратился к фанатам Джокович.

Ранее Новак Джокович рассказал секрет своего преображения.

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