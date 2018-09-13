«Манчестер Сити» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2017/18

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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2017/18.

Как сообщает пресс-служба клуба, доход составил £500,5 млн, что является рекордным показателем в истории клуба.

Таким образом «горожане» стали лишь вторым английским клубом в истории, доход которого по итогам сезона превысил отметку в £500 млн. Рекордсменом по данному показателю является «Манчестер Юнайтед», который по итогам сезона-2016/17 заработал £581 млн.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы потратили $5,5 млрд на трансферы летом 2018 года.

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