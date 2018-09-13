Базаревич о поражении в матче отбора КМ-2019 с Чехией: нам могло повезти чуть больше

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Чехии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.

«Грустно проигрывать такие матчи. Если посмотреть на статистику, мы сыграли неплохо. Перед встречей вызывали опасение быстрые отрывы чехов, и, по сути, мы не дали им убежать в контратаки», — приводит слова Базаревича «Матч ТВ».

Он отметил, что команда плохо сыграла на подборах из-за отсутствия в составе некоторых игроков.

«У нас по-прежнему оставался шанс, и нам могло повезти чуть больше. Но это выездной матч. Нам нужно продолжать бороться. Результаты других матчей в группе — не в пользу России, но всё по-прежнему в наших руках», — добавил специалист.

Следующий матч сборная России проведёт на домашней площадке 16 сентября против национальной команды Болгарии.

Ранее сообщалось, что бросок Томаса Саторански за пять секунд до сирены принёс сборной Чехии победу над Россией в матче отбора КМ-2019.