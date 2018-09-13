Базаревич о поражении в матче отбора КМ-2019 с Чехией: нам могло повезти чуть больше

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Чехии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.
Базаревич о поражении в матче отбора КМ-2019 с Чехией: нам могло повезти чуть больше
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Грустно проигрывать такие матчи. Если посмотреть на статистику, мы сыграли неплохо. Перед встречей вызывали опасение быстрые отрывы чехов, и, по сути, мы не дали им убежать в контратаки», — приводит слова Базаревича «Матч ТВ».

Он отметил, что команда плохо сыграла на подборах из-за отсутствия в составе некоторых игроков.

«У нас по-прежнему оставался шанс, и нам могло повезти чуть больше. Но это выездной матч. Нам нужно продолжать бороться. Результаты других матчей в группе — не в пользу России, но всё по-прежнему в наших руках», — добавил специалист.

Следующий матч сборная России проведёт на домашней площадке 16 сентября против национальной команды Болгарии.

Ранее сообщалось, что бросок Томаса Саторански за пять секунд до сирены принёс сборной Чехии победу над Россией в матче отбора КМ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить