Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

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Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков возобновил тренировки в общей группе накануне матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Глушаков повредил бедро в матче с «Зенитом», который состоялся 2 сентября.

Отмечается, что к занятиям приступили также все игроки, вернувшиеся из расположения сборных: Ивелин Попов и Николай Рассказов, но пока они работают по облегчённой программе в целях восстановления оптимальных кондиций.

Матч седьмого тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» состоится на «Открытие Арене» 16 сентября.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников «Спартака»

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