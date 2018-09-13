Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
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Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
Глушаков повредил бедро в матче с «Зенитом», который состоялся 2 сентября.
Отмечается, что к занятиям приступили также все игроки, вернувшиеся из расположения сборных: Ивелин Попов и Николай Рассказов, но пока они работают по облегчённой программе в целях восстановления оптимальных кондиций.
Матч седьмого тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» состоится на «Открытие Арене» 16 сентября.
Ранее сообщалось, что Леонид Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников «Спартака»