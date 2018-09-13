Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков возобновил тренировки в общей группе накануне матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Глушаков повредил бедро в матче с «Зенитом», который состоялся 2 сентября.

Отмечается, что к занятиям приступили также все игроки, вернувшиеся из расположения сборных: Ивелин Попов и Николай Рассказов, но пока они работают по облегчённой программе в целях восстановления оптимальных кондиций.

Матч седьмого тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» состоится на «Открытие Арене» 16 сентября.

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