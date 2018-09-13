Роскомнадзор оценил качество услуг операторов «большой четвёрки» в городах ЧМ-2018

Роскомнадзор оценил качество услуг операторов «большой четвёрки» в городах-участниках чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.

Отмечается, что замеры проводились и до, а также во время турнира.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, оценивалось качество голосового соединения, скорость передачи SMS, скорость приёма и передачи данных через сеть оператора.

Измерения охватывали территории у спортивных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, основных магистралей, подъездных дорог к спортивным объектам, улиц общегородского и местного значения.

Ранее Роскомнадзор сообщал о стабильной работе радиочастотных электронных средств на финале ЧМ-2018.