Президент ПСЖ рассказал, кого считает главным конкурентом в Лиге чемпионов

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, кого считает главным конкурентом своего клуба в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

Reuters

«С Криштиану Роналду «Ювентус» — наш главный конкурент в Европе. Поздравляю!» — цитирует Аль-Хелаифи Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. «Ювентус» приобрёл портгульского нападающего Криштиану Роналду у мадридского «Реала», который остановил парижский клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошедшем сезоне. Ранее французский футбольный клуб ПСЖ купил у английского «Сток Сити» камерунского нападающего Эрика Шупо-Мотинга.