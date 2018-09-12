Президент ПСЖ рассказал, кого считает главным конкурентом в Лиге чемпионов

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, кого считает главным конкурентом своего клуба в борьбе за победу в Лиге чемпионов.
Президент ПСЖ рассказал, кого считает главным конкурентом в Лиге чемпионов
  • Reuters

«С Криштиану Роналду «Ювентус» — наш главный конкурент в Европе. Поздравляю!» — цитирует Аль-Хелаифи Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

«Ювентус» приобрёл портгульского нападающего Криштиану Роналду у мадридского «Реала», который остановил парижский клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошедшем сезоне.

Ранее французский футбольный клуб ПСЖ купил у английского «Сток Сити» камерунского нападающего Эрика Шупо-Мотинга.

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