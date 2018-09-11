Дубль Лукаку помог сборной Бельгии обыграть Исландию в Лиге наций

Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Исландии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу бельгийцам принёс дубль Ромелу Лукаку и гол Эдена Азара с пенальти.

В следующем матче в рамках Лиги наций, который состоится 12 октября, сборная Бельгии встретится со Швейцарией, после чего 15 октября со швейцарцами сыграет Исландия.

В других матчах игрового дня Босния и Герцеговина обыграла Австрию (1:0), Греция проиграла Венгрии (1:2), Финляндия победила Эстонию (1:0), Молдавия сыграла вничью с Белоруссией (0:0), а Люксембург разгромил Сан-Марино (3:0).

Ранее сообщалось, что сборная Испании разгромила Хорватию в Лиге наций с разницей в шесть мячей.