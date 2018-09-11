Молодёжная сборная России проиграла Сербии в матче квалификации ЧЕ-2019

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Сборная России по футболу (U-21) потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче квалификации чемпионата Европы 2019 года.
Молодёжная сборная России проиграла Сербии в матче квалификации ЧЕ-2019
  • © rfs.ru

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Российская команда забила первой. На 62-й минуте отличился Никита Чернов.

Сербы ответили голами Луки Йовича и Александара Лутоваца.

Следующим соперником сборной России станет Македония. Матч состоится 12 октября.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Чехии по футболу покинул свой пост после разгромного поражения от России в контрольном матче.

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