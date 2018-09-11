Молодёжная сборная России проиграла Сербии в матче квалификации ЧЕ-2019
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Российская команда забила первой. На 62-й минуте отличился Никита Чернов.
Сербы ответили голами Луки Йовича и Александара Лутоваца.
Следующим соперником сборной России станет Македония. Матч состоится 12 октября.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Чехии по футболу покинул свой пост после разгромного поражения от России в контрольном матче.