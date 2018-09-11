Колобков: рассчитываем, что количество занимающихся футболом детей в 30 регионах вырастет на 25—30%

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что программа наследия чемпионата мира по футболу 2018 года предназначена не только для сохранения стадионов и созданной инфраструктуры, но и для привлечения детей к занятиям в футбольных секциях.

«Стратегия развития касается не только стадионов, но и спортивных баз и оздоровительных комплексов. У каждой площадки есть свой собственник, который будет нести за неё ответственность. Мы совместно с Российским футбольным союзом вскоре примем решение по каждой из них и будем на первых порах помогать им с финансированием. Рассчитываем, что благодаря этому количество детей, занимающихся футболом, в 30 регионах вырастет на 25—30% в ближайшее время. Параллельно в РФС разрабатываются единые методики футбольного образования, которые будут внедряться во всех спецшколах», — пояснил министр в беседе с RT.

Ранее Колобков рассказал о схеме финансирования объектов ЧМ по футболу в ближайшие пять лет.