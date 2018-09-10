Экс-игрок сборной Чехии Ярошик: смотреть на игру российских футболистов — одно удовольствие

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Бывший полузащитник сборной Чехии по футболу Иржи Ярошик прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Экс-игрок сборной Чехии Ярошик: смотреть на игру российских футболистов — одно удовольствие
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«Чемпионат мира окрылил российскую сборную, и надо учитывать, какая разница была в игре команды до чемпионата мира и после него. Сейчас все футболисты выглядят уверенно, у них видны эмоции, видно, как они готовы играть друг за друга. Игроки сборной России, выходящие на поле, хотят доказать всё тренеру, себе, стране, и одно удовольствие смотреть на них», — цитирует футболиста ТАСС.

По словам Ярошика, на фоне российских футболистов чешская сборная выглядела неубедительно.

«На нашу команду было больно смотреть — она не играла в футбол, футболисты просто бегали по полю. В игре между Чехией и Россией ощущалась большая разница», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.

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