Ерохин: пять мячей в ворота сборной Чехии — это результат командной работы

Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Чехии, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.

«Пять голов — это действительно приличный результат. Это результат командной работы и давления на протяжении всего матча. Иногда мы отдавали инициативу, но для того, чтобы немного передохнуть», — цитирует футболиста ТАСС.

По словам Ерохина, перед встречей с чехами Черчесов настраивал своих подопечных работать на команду.

«Сначала есть мы, а потом уже каждый по отдельности. Поэтому мы все играем друг за друга, стараемся помогать друг другу. В первую очередь мы команда, и я думаю, что из этого складываются такие результаты», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.