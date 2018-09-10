После победы над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону, форвард сборной России по футболу Антон Заболотный рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны СМИ.

«Не обращаю внимания на критику — у СМИ своя жизнь, у меня своя. У меня есть тренеры, которые говорят мне, что нужно делать, а всё остальное — ерунда», — цитирует нападающего ТАСС.

По словам Заболотного, партнёры по команде иногда интересуются у него, видел ли он ту или иную статью.

«Бывает, что ребята в раздевалке подходят и рассказывают, спрашивают, что я натворил», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.