Заболотный рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны СМИ
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- globallookpress.com
«Не обращаю внимания на критику — у СМИ своя жизнь, у меня своя. У меня есть тренеры, которые говорят мне, что нужно делать, а всё остальное — ерунда», — цитирует нападающего ТАСС.
По словам Заболотного, партнёры по команде иногда интересуются у него, видел ли он ту или иную статью.
«Бывает, что ребята в раздевалке подходят и рассказывают, спрашивают, что я натворил», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.