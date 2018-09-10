УЕФА проведёт расследование в отношении украинских болельщиков на матче Лиги наций с Чехией
- Reuters
Федерация футбола Чехии обвиняется в задержке начала матча, а также в недостаточном обеспечении безопасности на игре, повлёкшем выбегание фанатов на поле, сообщает пресс-служба УЕФА.
Украинская сторона будет отвечать за своих болельщиков, которые бросали пиротехнику и посторонние предметы, выбегали на поле, а также устраивали беспорядки.
Ранее чешские правоохранительные органы отпустили на свободу восьмерых болельщиков сборной Украины по футболу, арестованных по окончании матча Лиги наций, завершившегося победой подопечных Андрея Шевченко со счётом 2:1.