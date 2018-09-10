УЕФА проведёт расследование в отношении украинских болельщиков на матче Лиги наций с Чехией

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале расследования по итогам матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины.
УЕФА проведёт расследование в отношении украинских болельщиков на матче Лиги наций с Чехией
  • Reuters

Федерация футбола Чехии обвиняется в задержке начала матча, а также в недостаточном обеспечении безопасности на игре, повлёкшем выбегание фанатов на поле, сообщает пресс-служба УЕФА.

Украинская сторона будет отвечать за своих болельщиков, которые бросали пиротехнику и посторонние предметы, выбегали на поле, а также устраивали беспорядки.

Ранее чешские правоохранительные органы отпустили на свободу восьмерых болельщиков сборной Украины по футболу, арестованных по окончании матча Лиги наций, завершившегося победой подопечных Андрея Шевченко со счётом 2:1.

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