УЕФА проведёт расследование в отношении украинских болельщиков на матче Лиги наций с Чехией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале расследования по итогам матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины.

Федерация футбола Чехии обвиняется в задержке начала матча, а также в недостаточном обеспечении безопасности на игре, повлёкшем выбегание фанатов на поле, сообщает пресс-служба УЕФА.

Украинская сторона будет отвечать за своих болельщиков, которые бросали пиротехнику и посторонние предметы, выбегали на поле, а также устраивали беспорядки.

Ранее чешские правоохранительные органы отпустили на свободу восьмерых болельщиков сборной Украины по футболу, арестованных по окончании матча Лиги наций, завершившегося победой подопечных Андрея Шевченко со счётом 2:1.