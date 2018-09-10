Тренер сборной Нидерландов Куман: давайте не будем забывать, что против нас играла Франция

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Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман поделился мнением после проигранного национальной команде Франции матча в рамках Лиги наций УЕФА.

«Давайте не будем забывать, что нам противостояла Франция, поэтому мы не могли рассчитывать на контроль игры в течение 90 минут», — приводит слова Кумана Sport24 со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Он также посетовал на плохую реализацию моментов в матче с Францией. По его мнению, Нидерланды могли рассчитывать на успех в матче при более успешном раскладе.

«Я все ещё сержусь, потому что в матче было немало важных моментов, которыми мы не воспользовались. Мы могли бы извлечь больше из этого матча», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал домашнюю победу над командой Нидерландов в рамках матча Лиги наций, после которой прошло чествование чемпионов мира 2018 года.

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