Глава ФФККР оценил контрольные прокаты российских фигуристов

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков дал оценку выступлениям российских фигуристов на контрольных прокатах национальной команды страны в Москве.

Он заметил, что целью контрольных прокатов является демонстрация новых постановок и подмечание недоточётов.

«Подготовка у всех спортсменов на данный момент разная — одним предстоят первые старты уже через неделю, другим выступать через месяц, всё индивидуально, у каждого свои задачи. В целом мы удовлетворены увиденным», — цитирует Горшкова ТАСС.

По словам ФФККР, контрольные прокаты сделали открытыми для создания ситуации, приближённой к соревновательной.

Ранее сообщалось, что тренер Этери Тутберидзе не стала смотреть выступление своей бывшей ученицы Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

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