Глава ФФККР оценил контрольные прокаты российских фигуристов
Он заметил, что целью контрольных прокатов является демонстрация новых постановок и подмечание недоточётов.
«Подготовка у всех спортсменов на данный момент разная — одним предстоят первые старты уже через неделю, другим выступать через месяц, всё индивидуально, у каждого свои задачи. В целом мы удовлетворены увиденным», — цитирует Горшкова ТАСС.
По словам ФФККР, контрольные прокаты сделали открытыми для создания ситуации, приближённой к соревновательной.
Ранее сообщалось, что тренер Этери Тутберидзе не стала смотреть выступление своей бывшей ученицы Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.