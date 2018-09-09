Российский боец UFC Магомедшарипов объяснил, почему в следующих поединках хочет сразиться с Альдо и Мендесом

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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов прокомментировал свою победу над американцем Брэндоном Дэвисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228.
Российский боец UFC Магомедшарипов объяснил, почему в следующих поединках хочет сразиться с Альдо и Мендесом
  • Reuters

«Думаю, у нас действительно красивые болевые получились. Я говорил, что работал именно над этим с моим тренером. Спасибо ему», — приводит слова спортсмена Tofight.

Он также объяснил, почему хочет провести поединки с Жозе Альдо и Чедом Мендесом.

«Мне нравится стиль Альдо и Мендеса. Они очень жёсткие. Мне нравятся те, кто идёт до конца. Чтобы стать лучше, надо драться с лучшими», — добавил Магомедшарипов.

На турнире в американском Далласе россиянин одержал досрочную победу во втором раунде, проведя на сопернике болевой приём.  

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Магомедшарипов получил травму в поединке с Дэвисом.

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