Российский боец UFC Магомедшарипов получил травму в поединке с Дэвисом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера российского спортсмена Ризвана Магомедова.
По его словам, в ближайшее время Магомедшарипов пройдёт медобследование по поводу повреждения кисти.
«Хотим бой с Чадом Мендесом или Жозе Альдо. Если с рукой всё будет в порядке, то Забит проведёт поединок до конца года. Надо делать снимки», — заявил Магомедов.
Ранее российский боец Магомедшарипов одержал победу на турнире UFC 228.