Российский боец UFC Магомедшарипов получил травму в поединке с Дэвисом

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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов получил травму кисти в победном поединке против американца Брендона Дэвиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228.
Российский боец UFC Магомедшарипов получил травму в поединке с Дэвисом
  • ©Kevin Jairaj
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера российского спортсмена Ризвана Магомедова.

По его словам, в ближайшее время Магомедшарипов пройдёт медобследование по поводу повреждения кисти.

«Хотим бой с Чадом Мендесом или Жозе Альдо. Если с рукой всё будет в порядке, то Забит проведёт поединок до конца года. Надо делать снимки», — заявил Магомедов.

Ранее российский боец Магомедшарипов одержал победу на турнире UFC 228.

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