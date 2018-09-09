Российский боец UFC Магомедшарипов получил травму в поединке с Дэвисом

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов получил травму кисти в победном поединке против американца Брендона Дэвиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера российского спортсмена Ризвана Магомедова.

По его словам, в ближайшее время Магомедшарипов пройдёт медобследование по поводу повреждения кисти.

«Хотим бой с Чадом Мендесом или Жозе Альдо. Если с рукой всё будет в порядке, то Забит проведёт поединок до конца года. Надо делать снимки», — заявил Магомедов.

Ранее российский боец Магомедшарипов одержал победу на турнире UFC 228.