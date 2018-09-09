О'Нил считает, что Брайант сможет успешно играть в НБА в случае возвращения в лигу

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Шакил О'Нил высказался о возможном возвращении в лигу прославленного атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Все знают, кто такой Коби. Вы хотите мне сказать, что он не сможет давать какому-либо клубу хорошие 15—20 минут игрового времени? Ему даже не нужно будет показывать выдающуюся игру — обычные 15—20 минут, как он это делал в «Лейкерс». Если Брайант вернётся в НБА, это будет одним из величайших событий в истории», — приводит слова О'Нила Clutch Points.

40-летний Брайант, выступавший на протяжении всех 20 лет в НБА за «Лейкерс», завершил карьеру в 2016 году.

Ранее О'Нил заявил, что Брайант возобновит карьеру баскетболиста.