О'Нил считает, что Брайант сможет успешно играть в НБА в случае возвращения в лигу

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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Шакил О'Нил высказался о возможном возвращении в лигу прославленного атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
О'Нил считает, что Брайант сможет успешно играть в НБА в случае возвращения в лигу
  • Коби Брайант
  • Reuters

«Все знают, кто такой Коби. Вы хотите мне сказать, что он не сможет давать какому-либо клубу хорошие 15—20 минут игрового времени? Ему даже не нужно будет показывать выдающуюся игру — обычные 15—20 минут, как он это делал в «Лейкерс». Если Брайант вернётся в НБА, это будет одним из величайших событий в истории», — приводит слова О'Нила Clutch Points.

40-летний Брайант, выступавший на протяжении всех 20 лет в НБА за «Лейкерс», завершил карьеру в 2016 году.

Ранее О'Нил заявил, что Брайант возобновит карьеру баскетболиста.

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