WTA выступила с заявлением относительно финала US Open

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с официальным заявлением о событиях, произошедших в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.

«Поздравляем и Наоми, и Серену с выходом в финал 50-го, юбилейного US Open. Также поздравляем Наоми с первым титулом Большого шлема. Они показали превосходный теннис на этом турнире. Во время матча произошли события, которые в будущем нужно будет проанализировать», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой WTA.

Отмечается, что до того, как будут сделаны выводы по инциденту в финале, стоит отдать должное обеим теннисисткам.

«Наоми заслужила победу, Серена всегда играет с достоинством и является предметом нашей гордости», — подытожили в WTA.

20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждения за подсказки тренера.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме