Дзюба: сборная России кровью и потом развернула страну к себе, и мы не хотим этого терять
«Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остаётся», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».
Матч Лиги наций Турция — Россия, завершившийся победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1, стал первым для российской команды после выступления на домашнем чемпионате мира 2018 года, где она дошла до четвертьфинала.
Ранее Станислав Черчесов рассказал, что его «напрягло» в игре сборной России в матче с Турцией.