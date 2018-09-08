Дзюба: сборная России кровью и потом развернула страну к себе, и мы не хотим этого терять

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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Турцией в матче Лиги наций УЕФА заявил, что команда не хочет подводить болельщиков, которые после успешного выступления на домашнем чемпионате мира в неё снова поверили.

«Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остаётся», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

Матч Лиги наций Турция — Россия, завершившийся победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1, стал первым для российской команды после выступления на домашнем чемпионате мира 2018 года, где она дошла до четвертьфинала.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что его «напрягло» в игре сборной России в матче с Турцией.

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