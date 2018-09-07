Малкин заявил о необходимости возвращения Кубка Стэнли, который находится у ненавидимого в Питтсбурге «Вашингтона»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил о необходимости возвращения Кубка Стэнли, который находится в руках хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз».

«Кубок Стэнли нам нужен обратно. Кто победил? «Вашингтон». Команда, которую в Питтсбурге ненавидят больше всего. Конечно, мы хотим забрать трофей обратно», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ

Он также отметил, что «Питтсбург» является командой, которая может остановить «Вашингтон» на пути ко второму подряд чемпионству.

Ранее Евгений Малкин и более 100 юниоров установили рекорд Гиннесса.

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