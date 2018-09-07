РФС разрешил «Крыльям Советов» заявить Молло вне регистрационного периода
Комитет удовлетворил данное заявление и позволил самарскому клубу дозаявить Молло вне регистрационного периода. В РФС футболиста признали свободным агентом, поэтому клуб имеет право внести в заявку футболиста после закрытия трансферного окна, сообщается на официальном сайте организации.
Молло уже выступал за «Крылья Советов» в период с 2015 по 2017 год и провёл 38 матчей, отличившись пять раз.
Ранее французский полузащитник Йоан Молло подписал соглашение с самарским футбольным клубом «Крылья Советов».