РФС разрешил «Крыльям Советов» заявить Молло вне регистрационного периода

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Российский футбольный союз (РФС) вынес вердикт по поданному заявлению на разрешение самарскому клубу «Крылья Советов» внести в заявку команды французского полузащитника Йоана Молло.

Комитет удовлетворил данное заявление и позволил самарскому клубу дозаявить Молло вне регистрационного периода. В РФС футболиста признали свободным агентом, поэтому клуб имеет право внести в заявку футболиста после закрытия трансферного окна, сообщается на официальном сайте организации.

Молло уже выступал за «Крылья Советов» в период с 2015 по 2017 год и провёл 38 матчей, отличившись пять раз.

Ранее французский полузащитник Йоан Молло подписал соглашение с самарским футбольным клубом «Крылья Советов».

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