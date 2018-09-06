Нобоа заявил, что не хочет загадывать о сроках возвращения после травмы
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«Я не загадываю. Естественно, любой бы на моём месте посчитал, что эти полгода восстановления, сколько обычно закладывают при таких травмах, истекут к 20 февраля — как раз к матчам плей-офф Лиги Европы, куда, уверен, «Зенит» пробьётся. Но, повторюсь, не хочу загонять себя в какие-то рамки, называть конкретные сроки возвращения. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле», — приводит слова Нобоа «Спорт день за днём».
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