Нобоа заявил, что не хочет загадывать о сроках возвращения после травмы

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал об ориентировочных сроках восстановления после травмы крестообразных связок колена.
Нобоа заявил, что не хочет загадывать о сроках возвращения после травмы
  • © Mike Kireev
  • globallookpress.com

«Я не загадываю. Естественно, любой бы на моём месте посчитал, что эти полгода восстановления, сколько обычно закладывают при таких травмах, истекут к 20 февраля — как раз к матчам плей-офф Лиги Европы, куда, уверен, «Зенит» пробьётся. Но, повторюсь, не хочу загонять себя в какие-то рамки, называть конкретные сроки возвращения. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле», — приводит слова Нобоа «Спорт день за днём».

Эквадорец получил травму во втором тайме матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом» и перенёс операцию на колене.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго прооперирован в Риме.

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