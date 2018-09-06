Нобоа заявил, что не хочет загадывать о сроках возвращения после травмы

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал об ориентировочных сроках восстановления после травмы крестообразных связок колена.

«Я не загадываю. Естественно, любой бы на моём месте посчитал, что эти полгода восстановления, сколько обычно закладывают при таких травмах, истекут к 20 февраля — как раз к матчам плей-офф Лиги Европы, куда, уверен, «Зенит» пробьётся. Но, повторюсь, не хочу загонять себя в какие-то рамки, называть конкретные сроки возвращения. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле», — приводит слова Нобоа «Спорт день за днём».

Эквадорец получил травму во втором тайме матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом» и перенёс операцию на колене.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго прооперирован в Риме.