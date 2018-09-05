Футболист сборной Англии рассказал, как таксист из Санкт-Петербурга подарил ему счастливый браслет

Полузащитник сборной Англии по футболу и лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал, что во время чемпионата мира в России получил счастливый браслет от санкт-петербургского таксиста.

«Когда я вышел из машины, водитель такси дал мне браслет и сказал, что он приносит удачу. После обследования я решил оставить его. Я его не ношу, но храню в своей сумке», — цитирует Алли Evening Standard.

Футболист направлялся в больницу после получения травмы в первом матче группового этапа с Тунисом (2:1). Медицинское обследование не обнаружило у игрока серьёзных повреждений. Он пропустил две встречи, а потом выходил на поле в матчах плей-офф.

На чемпионате мира в России Англия дошла до полуфинала.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» предоставит дополнительную защиту Шакири из-за его жеста на ЧМ-2018.