Футбольный ЦСКА оштрафован за оскорбительные выкрики фанатов в адрес «Спартака»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении команд Российской премьер-лиги (РПЛ) за неправомерное поведение фанатов.

Самарский клуб «Крылья Советов» оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам матча с махачкалинским «Анжи» за скандирование болельщиками нецензурных выражений, а также оскорблений по национальному происхождению, сообщает «Чемпионат».

«По матчу «Ростов» — «Рубин». Главный тренер казанцев Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, он оштрафован на 20 тыс. рублей. Болельщики «Ростова» бросали на поле бумажные самолётики, клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — заявил Григорьянц.

Глава КДК также заявил, что московский ЦСКА получил наказание в виде 40 тыс. рублей штрафа за оскорбительные выкрики фанатов в адрес «Спартака» на матче РПЛ с екатеринбургским «Уралом». Он добавил, что это четвёртый случай в сезоне для московских армейцев.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» впервые был оштрафован за поведение болельщиков.