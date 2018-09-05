Каррера назвал полузащиту «Зенита» лучшей в РПЛ

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением насчёт перехода итальянского полузащитника Клаудио Маркизио в санкт-петербургский «Зенит».
Каррера назвал полузащиту «Зенита» лучшей в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Покупка Маркизио точно ещё больше усилит «Зенит», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что такой мастер, как Маркизио, не нуждается в рекомендациях. По словам тренера «Спартака», взаимодействие в центре поля Леандро Паредеса, Далера Кузяева и Маркизио станет лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Клаудио может стать лучшим футболистом РПЛ. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес — Кузяев — Маркизио является самой сильной в лиге», — заявил Каррера.

Ранее агент и бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил подписание петербургским «Зенитом» контракта с итальянским футболистом Клаудио Маркизио.

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