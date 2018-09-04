Червиченко высказался о ситуации вокруг «Ростов Арены»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление «Ростова» относительно ситуации с проведением концерта на поле стадиона «Ростов Арена».

«Как обычно, у нас всё через одно место. Не понимаю, стадион «Ростова» — единственный, где можно провести концерт? Понятное дело, что ещё что-то есть. В Ростове я прожил больше 20 лет и понимаю, что Баста — великий музыкант и мой земляк, но не понимаю, почему он не хочет сделать шаг назад и уступить родной команде», — приводит слова Червиченко Sport24.

Он отметил, что считает неправильным решение распорядителей стадиона, особенно в период, когда команда находится на подъёме.

«Если это не криминальное, то совершенно точно моральное преступление. Проблема здесь не в Басте и футбольном клубе «Ростов», а в тех, кто встал посередине и, пользуясь ситуацией, пытается нажиться», — добавил функционер.

Ранее «Ростов» заявил, что домашний матч РПЛ с «Уфой» может стать последним на новом стадионе.

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