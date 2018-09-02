Каррера не исключил привлечения защитников из «Спартака-2» на фоне травм Жиго и Кутепова

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как команда будет решать ситуацию с отсутствием ряда центральных защитников из-за травм.

«Нужно ли «Спартаку» усиление свободными агентами в связи с двумя травмами защитников? Нет, я думаю, что вернусь к тренировкам и буду играть. Если серьёзно, то мы будем рассматривать все варианты, в том числе с привлечением игроков из «Спартака-2». В связи с этими травмами нам нужен ещё один защитник», — заявил Каррера на пресс-конференции.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» серьёзную травму получил француз Самуэль Жиго, а другой центрбек, Илья Кутепов, перенёс операцию по удалению грыжи, из-за чего пропустит два месяца.

Ранее в «Спартаке» сообщили предварительный диагноз Жиго, получившего травму в матче с «Зенитом».