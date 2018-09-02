Каррера не исключил привлечения защитников из «Спартака-2» на фоне травм Жиго и Кутепова

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как команда будет решать ситуацию с отсутствием ряда центральных защитников из-за травм.
Каррера не исключил привлечения защитников из «Спартака-2» на фоне травм Жиго и Кутепова
  • РИА Новости

«Нужно ли «Спартаку» усиление свободными агентами в связи с двумя травмами защитников? Нет, я думаю, что вернусь к тренировкам и буду играть. Если серьёзно, то мы будем рассматривать все варианты, в том числе с привлечением игроков из «Спартака-2». В связи с этими травмами нам нужен ещё один защитник», — заявил Каррера на пресс-конференции.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» серьёзную травму получил француз Самуэль Жиго, а другой центрбек, Илья Кутепов, перенёс операцию по удалению грыжи, из-за чего пропустит два месяца.

Ранее в «Спартаке» сообщили предварительный диагноз Жиго, получившего травму в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить