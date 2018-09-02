Каррера не исключил привлечения защитников из «Спартака-2» на фоне травм Жиго и Кутепова
- РИА Новости
«Нужно ли «Спартаку» усиление свободными агентами в связи с двумя травмами защитников? Нет, я думаю, что вернусь к тренировкам и буду играть. Если серьёзно, то мы будем рассматривать все варианты, в том числе с привлечением игроков из «Спартака-2». В связи с этими травмами нам нужен ещё один защитник», — заявил Каррера на пресс-конференции.
В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» серьёзную травму получил француз Самуэль Жиго, а другой центрбек, Илья Кутепов, перенёс операцию по удалению грыжи, из-за чего пропустит два месяца.
Ранее в «Спартаке» сообщили предварительный диагноз Жиго, получившего травму в матче с «Зенитом».