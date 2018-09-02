Вратарь московского «Динамо» Бочаров рассказал о новом сезоне КХЛ

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Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом сезоне КХЛ.
Вратарь московского «Динамо» Бочаров рассказал о новом сезоне КХЛ
  • РИА Новости

«Жду, что мы будем побеждать больше, уверенно войдём в плей-офф и там покажем, на что мы способны. От себя лично жду, что стану номером один, буду приносить пользу команде», — заявил спортсмен.

По его словам, с таким составом «Динамо» может легко составить конкуренцию ЦСКА и СКА.

Как отметил Бочаров, команда показала это в последнем матче Кубка мэра, когда уверенно обыграла одного из лидеров чемпионата.

Ранее сообщалось, что защитник Алексей Емелин продолжит карьеру в омском «Авангарде».

В мае двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в беседе с НСН рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею.

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