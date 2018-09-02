Вратарь московского «Динамо» Бочаров рассказал о новом сезоне КХЛ

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом сезоне КХЛ.

«Жду, что мы будем побеждать больше, уверенно войдём в плей-офф и там покажем, на что мы способны. От себя лично жду, что стану номером один, буду приносить пользу команде», — заявил спортсмен.

По его словам, с таким составом «Динамо» может легко составить конкуренцию ЦСКА и СКА.

Как отметил Бочаров, команда показала это в последнем матче Кубка мэра, когда уверенно обыграла одного из лидеров чемпионата.

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