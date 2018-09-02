Эксперт дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

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Бывший полузащитник «Зенита», футбольный эксперт Сергей Веденеев в беседе с Nation News дал прогноз на матч петербургского клуба с московским «Спартаком» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.
Эксперт дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»
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«Хочется надеяться, что это будет зрелище. Потому что наверняка будет полный стадион, хорошая атмосфера, которая будет способствовать хорошей игре», — заявил он.

По его словам, для «Зенита» это первая проверка в сезоне.

Как пояснил Веденеев, надо посмотреть, как команда выглядит на фоне «Спартака».

«Так календарь сложился, что соперники были не самые сильные всё это время. И в Лиге Европы соперник был по зубам, и в чемпионате России соперники были явно слабее «Зенита», — добавил он.

Матч состоится 2 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала стартовый состав команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».

22 августа, как передавала НСН, актёр Михаил Боярский поздравил нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу с 30-летием.

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