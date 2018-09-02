В Краснодарском крае на памятнике советским футболистам изобразили игрока «Барселоны»

В краснодарском селе Витязево на памятнике советским футболистам, обыгравшим немецких солдат в 1943 году, изобразили игрока «Барселоны».

Как сообщает kp.ru, на памятнике, посвящённом советским футболистам, обыгравшим немцев во время оккупации в 1943 году, помимо изображения иностранного футболиста в форме «Барселоны» также перепутаны имена героев того матча, допущено много орфографических ошибок, а некоторые факты не соответствуют действительности.

Отмечается, что спустя несколько дней памятник заменили.

Ранее сообщалось, что португальский тренер донецкого «Шахтёра» дал комментарий на русском языке.