В Краснодарском крае на памятнике советским футболистам изобразили игрока «Барселоны»
Как сообщает kp.ru, на памятнике, посвящённом советским футболистам, обыгравшим немцев во время оккупации в 1943 году, помимо изображения иностранного футболиста в форме «Барселоны» также перепутаны имена героев того матча, допущено много орфографических ошибок, а некоторые факты не соответствуют действительности.
Отмечается, что спустя несколько дней памятник заменили.
Ранее сообщалось, что португальский тренер донецкого «Шахтёра» дал комментарий на русском языке.