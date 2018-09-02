Кононов заявил, что «Арсеналу» было непросто в матче РПЛ с «Енисеем»
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«Конечно, было тяжело в плане комбинационной игры, много потерь, много борьбы. Никто сегодня не хотел уступать, и ребята, выходя на поле, в первую очередь бились за то, чтобы не проиграть свою позицию в отборе», — приводит слова Кононова «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Матч между «Енисеем» и «Арсеналом» завершился вничью — 0:0.
Ранее главный тренер «Енисея» заявил, что расстроен ничьей с «Арсеналом» в матче РПЛ.