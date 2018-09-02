Кононов заявил, что «Арсеналу» было непросто в матче РПЛ с «Енисеем»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал ничью с красноярским «Енисеем» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, было тяжело в плане комбинационной игры, много потерь, много борьбы. Никто сегодня не хотел уступать, и ребята, выходя на поле, в первую очередь бились за то, чтобы не проиграть свою позицию в отборе», — приводит слова Кононова «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч между «Енисеем» и «Арсеналом» завершился вничью — 0:0.

Ранее главный тренер «Енисея» заявил, что расстроен ничьей с «Арсеналом» в матче РПЛ.