Кононов заявил, что «Арсеналу» было непросто в матче РПЛ с «Енисеем»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал ничью с красноярским «Енисеем» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кононов заявил, что «Арсеналу» было непросто в матче РПЛ с «Енисеем»
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Конечно, было тяжело в плане комбинационной игры, много потерь, много борьбы. Никто сегодня не хотел уступать, и ребята, выходя на поле, в первую очередь бились за то, чтобы не проиграть свою позицию в отборе», — приводит слова Кононова «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч между «Енисеем» и «Арсеналом» завершился вничью — 0:0.

Ранее главный тренер «Енисея» заявил, что расстроен ничьей с «Арсеналом» в матче РПЛ.

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