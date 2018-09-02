В Ярославле определились победители и призёры чемпионата России по полумарафону

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В рамках V Ярославского полумарафона «Золотое кольцо» прошёл чемпионат России.
В Ярославле определились победители и призёры чемпионата России по полумарафону
  • © pixabay.com

Лучшим среди мужчин стал Артём Аплачкин, преодолевший дистанцию за 1 час 4 минуты 45 секунд. Вторым финишировал Николай Чавкин. Тройку призёров замкнул Александр Именин.

В соревновании женщин победила Татьяна Архипова — 1 час 11 минут 23 секунды. Втрое место заняла Ирина Сергеева. Третьей финишировала Мария Осокина.

Ранее Мария Ласицкене рассказала, что для неё значит трофей за победу в финале Бриллиантовой лиги.

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