Обляков заявил, что присутствие Гончаренко повлияло на его переход в ЦСКА
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«Конечно, повлияло. Я с ним работал в «Уфе» — я его знаю, он меня знает. Это тоже помогло моему переходу сюда», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.
Он также сказал, что до перехода в ЦСКА был знаком с нападающим Фёдором Чаловым, защитником Никитой Черновым, полузащитниками Хетагом Хосоновым, Константином Кучаевым, а также с экс-партнёром по «Уфе» Виктором Васиным.
Ранее Обляков поделился впечатлениями от дебюта в ЦСКА.