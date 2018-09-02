Обляков заявил, что присутствие Гончаренко повлияло на его переход в ЦСКА

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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что присутствие главного тренера Виктора Гончаренко повлияло на его переход в армейский клуб.
Обляков заявил, что присутствие Гончаренко повлияло на его переход в ЦСКА
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Конечно, повлияло. Я с ним работал в «Уфе» — я его знаю, он меня знает. Это тоже помогло моему переходу сюда», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.

Он также сказал, что до перехода в ЦСКА был знаком с нападающим Фёдором Чаловым, защитником Никитой Черновым, полузащитниками Хетагом Хосоновым, Константином Кучаевым, а также с экс-партнёром по «Уфе» Виктором Васиным.

Ранее Обляков поделился впечатлениями от дебюта в ЦСКА.

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