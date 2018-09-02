Футболист Обляков поделился впечатлениями от дебюта в ЦСКА

Новичок московского ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от дебюта в армейском клубе в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Конечно, приятные чувства, эмоции самые положительные. Рад, что выиграли. Такой дебют всегда приятен. Игра, я думаю, неплохо складывалась. Рад, что выиграли», — цитирует Облякова пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что испытывал небольшое волнение перед выходом на поле и что старался не ошибаться, контролировать мяч и иногда создавать опасные моменты.

Ранее Иван Обляков поделился ощущениями от своего трансфера в армейский коллектив.