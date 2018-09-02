Тренер Нурмагомедова уверен, что Хабиб никогда не потерпит поражения

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил уверенность в том, что его подопечный не потерпит в своей карьере ни одного поражения.

«Уверен, Хабиб настолько силён ментально, что лично я убеждён в том, что он никогда не проиграет. Он всегда сумеет найти нужный путь к победе», — цитирует Мендеса MMA Fighting.

Он также отметил, что Нурмагомедов очень силён в психологическом плане, и заявил, что останется невозмутимым до конца карьеры.

Ближайший бой Нурмагомедова пройдёт против ирландца Конора Макгрегора 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее в СМИ сообщалось, что изменилась дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора.