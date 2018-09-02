Ташаев: «Спартак» будет биться и умирать на 200% в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев рассказал, что команда будет играть с запредельной самоотдачей в матче шестого тура Российской премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Команда будет биться и умирать не на сто, а на двести процентов в матче с «Зенитом». Все понимают, что это противостояние двух столиц и идеологий», — цитирует Ташаева пресс-служба «Спартака».

Он выразил надежду, что красно-белые продолжат удачную серию в матчах чемпионата России и наберут очередные очки.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 2 сентября, начало — в 19:00.

Ранее директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата страны между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».