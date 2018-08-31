Футболист «Урала» Бикфалви раскритиковал российскую молодёжь

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Румынский полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви раскритиковал молодых российских футболистов.
Футболист «Урала» Бикфалви раскритиковал российскую молодёжь
  • РИА Новости

«И вот это очень важно — слушать старших партнёров. Ты же играешь в команде. В России очень часто я вижу, что молодёжь не слушает ничего. Пытаешься им что-то сказать, а они уверены, что знают всё лучше тебя. Выйди тогда и покажи», — цитирует Бикфалви «Областная газета».

Он считает, что дети в первую очередь должны думать на поле, а также понимать, как использовать свои сильные качества.

Ранее екатеринбургский футбольный клуб «Урал» арендовал полузащитника «Краснодара» Илью Жигулёва.

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