Колобков заявил о важности приобщения к спорту работающих людей и пенсионеров

Министр спорта России Павел Колобков считает, что поставленная президентом страны Владимиром Путиным задача повышения вовлечённости населения в спорт является выходом на новый уровень.

Путин подписал указ о стратегических целях и приоритетах развития страны, согласно которому процент людей, активно занимающихся спортом, должен увеличиться до 55%.

«Это новый качественный уровень и новые подходы по вовлечению граждан. Если со школьниками мы хорошо работаем и около 87% занимаются спортом, то сейчас основной целью для нас являются пенсионеры и работающие люди», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Ранее Павел Колобков выразил уверенность, что Новосибирск успешно проведёт молодёжный чемпионат мира по хоккею, который состоится в 2023 году.