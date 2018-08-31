Колобков заявил о важности приобщения к спорту работающих людей и пенсионеров

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Министр спорта России Павел Колобков считает, что поставленная президентом страны Владимиром Путиным задача повышения вовлечённости населения в спорт является выходом на новый уровень.
Колобков заявил о важности приобщения к спорту работающих людей и пенсионеров
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Путин подписал указ о стратегических целях и приоритетах развития страны, согласно которому процент людей, активно занимающихся спортом, должен увеличиться до 55%.

«Это новый качественный уровень и новые подходы по вовлечению граждан. Если со школьниками мы хорошо работаем и около 87% занимаются спортом, то сейчас основной целью для нас являются пенсионеры и работающие люди», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Ранее Павел Колобков выразил уверенность, что Новосибирск успешно проведёт молодёжный чемпионат мира по хоккею, который состоится в 2023 году.

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