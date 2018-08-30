Ишмуратова оценила сообщения о нарушении антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о нарушении антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами.

«Очень обидно за ребят. Обидно за Россию и за наш биатлон», — заявила она.

Как отметила Ишмуратова, очень хочется, чтобы всё это поскорее закончилось.

Спортсменка также задалась вопросом, есть ли факты у людей, обвиняющих россиян, или же это просто «политическая борьба».

«Если это голословные обвинения, надо постараться это прекратить. А если есть факты, пусть предоставят их, и мы будем над этим работать», — добавила она.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов прокомментировал информацию об обвинениях.