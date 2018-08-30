Гончаренко заявил, что ЦСКА намерен побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о соперниках команды по групповому этапу Лиги чемпионов.
Гончаренко заявил, что ЦСКА намерен побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Реал» не нуждается в представлении, это победитель трёх последних розыгрышей. Что касается «Ромы» — болельщики помнят о болезненном поражении, которое команда несколько лет назад потерпела в Риме. С «Викторией» я встречался в БАТЭ, ПФК ЦСКА также играл с ними в Лиге чемпионов. Соперник достаточно тяжёлый и вязкий», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что опыт участия в Лиге чемпионов показывает, что у любой команды есть шанс побороться за выход в плей-офф.

«Мы не собираемся смотреть на четвёртое место. Многое зависит от того, с кем мы будем встречаться в шестом туре, насколько соперник будет мотивирован, но мы постараемся побороться за выход в плей-офф или в Лигу Европы», — добавил специалист.

Соперниками армейцев по группе G станут «Реал», «Рома» и чешская «Виктория».

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить