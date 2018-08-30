Гончаренко заявил, что ЦСКА намерен побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о соперниках команды по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Реал» не нуждается в представлении, это победитель трёх последних розыгрышей. Что касается «Ромы» — болельщики помнят о болезненном поражении, которое команда несколько лет назад потерпела в Риме. С «Викторией» я встречался в БАТЭ, ПФК ЦСКА также играл с ними в Лиге чемпионов. Соперник достаточно тяжёлый и вязкий», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что опыт участия в Лиге чемпионов показывает, что у любой команды есть шанс побороться за выход в плей-офф.

«Мы не собираемся смотреть на четвёртое место. Многое зависит от того, с кем мы будем встречаться в шестом туре, насколько соперник будет мотивирован, но мы постараемся побороться за выход в плей-офф или в Лигу Европы», — добавил специалист.

Соперниками армейцев по группе G станут «Реал», «Рома» и чешская «Виктория».

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.