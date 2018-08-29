Геркус отреагировал на слова Глушакова о низкой посещаемости матчей «Локомотива»

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус ответил капитану столичного «Спартака» Денису Глушакову на выпад хавбека по поводу посещаемости «РЖД Арены».
Геркус отреагировал на слова Глушакова о низкой посещаемости матчей «Локомотива»
  • РИА Новости

«Денис, к сожалению, вы не застали в «Локо» времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизове всегда аншлаг. Моё предложение остаётся в силе, приходите! Дорогу в Черкизово, думаю, вы не забыли», — написал Геркус в своём Twitter.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год, после чего перешёл в «Спартак».

Ранее сообщалось, что президент «Локомотива» Геркус пригласил Владислава Радимова и Глушакова на матчи Лиги чемпионов в Черкизово.

Позже экс-хавбек «Зенита» и капитан «Спартака» ответили на его предложение.

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