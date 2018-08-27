Американские СМИ обратили внимание на невызов Акинфеева в сборную России по футболу

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В американских СМИ обратили внимание на невызов голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России по футболу на матчи против Турции и Чехии.
Американские СМИ обратили внимание на невызов Акинфеева в сборную России по футболу
  • © Xu Zijian
  • globallookpress.com

«Герой победной серии пенальти против Испании Акинфеев вошёл в число 11 игроков российской сборной, которые не сыграют с Турцией и Чехией», — написал портал Associated Press.

7 сентября сборная сыграет в Лиге наций с Турцией в Трабзоне. 10 сентября Россия в Ростове-на-Дону проведёт контрольную игру с Чехией.

Ранее Шунин порассуждал о готовности стать основным вратарём сборной России по футболу в отсутствие Акинфеева.

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