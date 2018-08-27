Эксперт прокомментировал изменения в составе сборной России по футболу

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с ФАН прокомментировал изменения в составе сборной России.

«Мы видим, что состав сборной меняется. Очевидно, что отсутствие Игоря Акинфеева — это возможность для других вратарей показать себя», — заявил он.

По его словам, самые значительные перестановки ожидаются в обороне.

Что касается полузащитников, то у тренерского штаба есть возможность экспериментировать, и у каждого игрока есть шанс заявить о себе, считает Стрепетов.

«Понятно, что Артём Дзюба абсолютно заслуженно получил вызов», — добавил он.

Со своей стороны, тренер Сергей Кирьяков в беседе с НСН сказал, что после удачного чемпионата мира по футболу 2018 года тренеры имеют полное право на эксперименты, идеи и работу на будущие перспективы.

«Всё-таки некоторые игроки закончили выступление, поэтому есть вариант в этих матчах наиграть того или иного футболиста на ту или иную позицию», — пояснил он.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение о невызове в сборную форварда красно-зелёных Фёдора Смолова.