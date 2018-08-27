В Сочи прошло закрытие Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд

Короткая ссылка
В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершился Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных команд 2018 года.
В Сочи прошло закрытие Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд
  • РИА Новости

«Доволен, как прошёл турнир: на высоком уровне, хорошая организация. Все команды остались довольны условиями… И матч за третье место очень упорный, и финальный матч упорный. Поздравляем победителей и всех участников!» — заявил RT управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов.

По его словам, возможность «поиграть на таком уровне» — это большой опыт для молодых ребят. 

  • В Сочи прошло закрытие Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд

В финале хоккеисты ярославского «Локо» обыграли со счётом 3:2 шведский ХВ-71.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить