В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершился Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных команд 2018 года.

«Доволен, как прошёл турнир: на высоком уровне, хорошая организация. Все команды остались довольны условиями… И матч за третье место очень упорный, и финальный матч упорный. Поздравляем победителей и всех участников!» — заявил RT управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов.

По его словам, возможность «поиграть на таком уровне» — это большой опыт для молодых ребят.

В Сочи прошло закрытие Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд

В финале хоккеисты ярославского «Локо» обыграли со счётом 3:2 шведский ХВ-71.