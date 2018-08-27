Шунин порассуждал о готовности стать основным вратарём сборной России по футболу в отсутствие Акинфеева

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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал свой вызов в сборную России по футболу на матчи с командами Турции и Чехии, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.
Шунин порассуждал о готовности стать основным вратарём сборной России по футболу в отсутствие Акинфеева
  • РИА Новости

«Был не в курсе, что меня вызовут. Я очень рад, это приятная новость. Было понятно, что после чемпионата мира в составе произойдут некоторые изменения. Ведь есть игроки, которые уже закончили карьеру в сборной. Рад попасть в список футболистов, на которых рассчитывает тренерский штаб. Неоднократно говорил, что хочу и стремлюсь играть за сборную России. Тренер вызывает сильнейших», — цитирует Шунина «Чемпионат».

Спортсмен также ответил на вопрос, готов ли он стать первым номером национальной команды в отсутствие голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«В первую очередь я настраиваю себя на плодотворную работу. Приезжая в сборную, я должен оценивать не собственные шансы, а делать всё, чтобы проявить себя и занять место в обойме», — сказал Шунин.

В активе голкипера «Динамо» два матча за сборную России и три пропущенных мяча.

Ранее Черчесов прокомментировал невызов в сборную России Акинфеева и Смолова.

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