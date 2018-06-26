Стали известны стартовые составы сборных Дании и Франции на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Дании и Франции на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч Дания — Франция состоится 26 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00.

Ранее сообщалось, что болельщики датской сборной собрались на Манежной площади перед матчем с Францией.