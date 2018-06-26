В Петербурге организовали квест про котов и футбол

В Санкт-Петербурге 26 июня стартует квест «Моя любовь — футбол и кот».

Как сообщает Inforeactor, суть квеста заключается в поиске по всему городу фигурок котов, расписанных в стиле национальных команд стран, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу.

Всего необходимо будет найти 32 фигурки, которые располагаются как на площадях, так и в крупных торгово-развлекательных центрах в различных районах города.

По словам организаторов, ограничений для участия в квесте нет.

Нашедшие наибольшее количество фигур получат ценные призы и при желании могут взять домой живого кота.

Ранее телеканал «360» сообщал о появлении баннера с изображением усов главного тренера сборной России по футболу на здании Гостиного Двора в Санкт-Петербурге.